Зеленский заявил об обещании ЕС снять запрет на импорт зерна с Украины

В Евросоюзе (ЕС) пообещали снять запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины после 15 сентября. Об этом сообщил 28 июня президент республики Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с коллегами из Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, которая прошла в Киеве.

Украинский лидер уточнил, что обещание снять ограничения дал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Он пообещал мне, что после 15 сентября не может быть продолжено блокирование», — приводит слова Зеленского издание «Европейская правда».

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны Евросоюза беспошлинно, однако это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.

Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы 2 мая. Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения.

5 июня Евросоюз продлил до 15 сентября запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции Украины в ряд стран ЕС — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

В Киеве вместе с тем выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.