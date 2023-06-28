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Президент Литвы предложил отказаться от плана по приему Украины в НАТО

Президент Литвы Науседа: отказ от плана по приему в НАТО ускорил бы вхождение Украины в альянс
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Фото: ТАСС/EPA/MARIA MOYA
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Отказ от плана по приему в НАТО ускорил бы вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 28 июня, во время своего необъявленного визита в Киев.

«Отказ от плана действий мог бы значительно сократить путь Украины в НАТО», — приводит слова Науседы агентство Delfi.

Президент Литвы не уточнил, как именно этот шаг поможет ускорить прием Украины в военный блок. Он добавил, что создание совета НАТО – Украина укрепит политическое сотрудничество союзников.

Это никому не НАТО: альянс не даст Украине гарантий безопасности
Каковы перспективы присоединения Киева к блоку

Ранее, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Киева в НАТО существуют свои основания. Он не назвал их, однако отметил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения.

26 июня украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на саммите в Вильнюсе 15 государств — членов НАТО готовы поддержать вступление Украины в Североатлантический альянс.

При этом 22 июня заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс исключил присоединение Украины к НАТО во время конфликта. Он отметил, что альянс готовится повысить уровень партнерства с Киевом за счет создания нового консультативного органа — совета НАТО – Украина.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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