Президент Литвы предложил отказаться от плана по приему Украины в НАТО

Отказ от плана по приему в НАТО ускорил бы вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 28 июня, во время своего необъявленного визита в Киев.

«Отказ от плана действий мог бы значительно сократить путь Украины в НАТО», — приводит слова Науседы агентство Delfi.

Президент Литвы не уточнил, как именно этот шаг поможет ускорить прием Украины в военный блок. Он добавил, что создание совета НАТО – Украина укрепит политическое сотрудничество союзников.

Ранее, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Киева в НАТО существуют свои основания. Он не назвал их, однако отметил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения.

26 июня украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на саммите в Вильнюсе 15 государств — членов НАТО готовы поддержать вступление Украины в Североатлантический альянс.

При этом 22 июня заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс исключил присоединение Украины к НАТО во время конфликта. Он отметил, что альянс готовится повысить уровень партнерства с Киевом за счет создания нового консультативного органа — совета НАТО – Украина.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.