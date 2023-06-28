Дом для переселенцев из аварийного жилья достроили в Тульской области

В поселке Центральный Суворовского района Тульской области завершили строительство и сдали в эксплуатацию новый дом, квартиры в котором предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства.

Новый пятиэтажный дом возвели в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Пятиэтажка рассчитана на 100 квартир, ожидается, что в них переедут 176 человек.

Как уточняет ТСН24, прилегающая к дому территория уже благоустроена. Там разместили детскую площадку со спортивно-игровыми комплексами и установили лавочки.

В целом в 2023 году власти региона планируют переселить из аварийного жилфонда около 3 тыс. человек. Объем финансирования составляет 820 млн рублей.

4 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться. В течение последующих пяти лет будет расселяться жилье, признанное аварийным в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022-го.