Муж актрисы Бабушкиной не стал оспаривать домашний арест по делу о наркотиках

Муж актрисы Кристины Бабушкиной Андрей Гацунаев не оспорил домашний арест по делу о незаконном обороте наркотиков и применения насилия в отношении полицейского. Об этом 28 июня сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Отмечается, что решение об аресте вступило в силу. В карточке дела указано, что изначально была подана апелляция, однако позднее заявитель отозвал жалобу, рассказали «РИА Новости» в Замоскворецком суде.

Кроме того, по данным агентства, следствие просило заключить Гацунаева в следственный изолятор (СИЗО), но суд решил назначить домашний арест.

16 июня автомобиль, в котором находилась Бабушкина вместе с мужем, остановили для проверки документов на улице Коровий Вал в центре Москвы. По данным Главного следственного управления Следственного комитета России по столице, в ходе осмотра авто в салоне был найден сверток с наркотическим веществом.

Тогда же был отменен спектакль «(Не)Идеальный Че» в Театре Ермоловой в Москве. В нем должна была сыграть Бабушкина.

На следующий день, 17 июня, Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест супруга актрисы Андрея Гацунаева. Ему предъявлено обвинение о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и о незаконном обороте наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ).