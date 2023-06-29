Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Нижнем Новгороде начался пожар на территории химического завода
Общество
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником
Происшествия
В Карачаево-Черкесии ликвидировано преступное сообщество расхитителей бюджета
Общество
В Госдуме обсудили запрет на продажу пива и сидра в общепите для ИП
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве вырос на 12%
Армия
До конца года в Тамбове появится военно-транспортный авиакластер
Экономика
Власти не станут переносить сроки запрета на продажу ветпрепаратов без российского сертификата
Мир
Казахстан изучит основание для экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. Кислицына
Мир
Посол РФ в Аргентине призвал мировое сообщество остановить атаки Киева на ЗАЭС
Общество
Пранкер Вован рассказал детали розыгрыша теневых министров Великобритании и Канады
Общество
В РФ предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные
Мир
Посольство РФ назвало безрассудной поездку в Краматорск колумбийцев
Общество
В Петербурге раскрыли сеть мошеннических интернет-магазинов

Mercedes-Benz представил прощальную версию G-Wagen с мотором V8

0
Фото: Mercedes-Benz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий производитель Mercedes-Benz анонсировал 29 июня прощальную версию культового внедорожника G-Класса с двигателем V8.

Со следующего года Mercedes-Benz G 500 будет выпускаться исключительно с рядным шестицилиндровым двигателем.

Лимитированная серия Mercedes-Benz G 500 Final Edition тиражом 1,5 тыс. экземпляров создана, чтобы отпраздновать 30-летний юбилей внедорожников с рядной «восьмеркой» на мировом рынке. Такие «Гелендвагены» будут выпускаться с сентября 2023 года по март 2024-го.

Юбилейная версия внедорожника оснащена битурбированной четырехлитровой рядной «восьмеркой» мощностью 416 л.с. в связке с девятиступенчатым автоматом с приводом на обе оси.

Автомобили будут отличаться от регулярных версий G-Класса тремя особыми расцветками кузова, отделкой интерьера двухцветной кожей наппа, гравировками с надписью Final Edition, аудиосистемой Burmester и 20-дюймовыми колесными дисками.

Цена на G 500 Final Edition составляет €196 тыс. (18,5 млн рублей).

Прокатное удовлетворение: россияне массово сдают в аренду премиум-авто
Количество подобных предложений выросло на 55% за полгода

27 июня стало известно, что россияне начали массово сдавать автомобили премиум-сегмента в аренду. За первое полугодие 2023 года количество подобных предложений выросло на 55%.

Наиболее популярными марками у арендаторов в 2023 году стали Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini и Rolls-Royce. Самые дорогие из них ― Rolls-Royce Cullinan 2019–2021 годов выпуска.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023