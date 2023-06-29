Mercedes-Benz представил прощальную версию G-Wagen с мотором V8

Немецкий производитель Mercedes-Benz анонсировал 29 июня прощальную версию культового внедорожника G-Класса с двигателем V8.

Со следующего года Mercedes-Benz G 500 будет выпускаться исключительно с рядным шестицилиндровым двигателем.

Лимитированная серия Mercedes-Benz G 500 Final Edition тиражом 1,5 тыс. экземпляров создана, чтобы отпраздновать 30-летний юбилей внедорожников с рядной «восьмеркой» на мировом рынке. Такие «Гелендвагены» будут выпускаться с сентября 2023 года по март 2024-го.

Юбилейная версия внедорожника оснащена битурбированной четырехлитровой рядной «восьмеркой» мощностью 416 л.с. в связке с девятиступенчатым автоматом с приводом на обе оси.

Автомобили будут отличаться от регулярных версий G-Класса тремя особыми расцветками кузова, отделкой интерьера двухцветной кожей наппа, гравировками с надписью Final Edition, аудиосистемой Burmester и 20-дюймовыми колесными дисками.

Цена на G 500 Final Edition составляет €196 тыс. (18,5 млн рублей).

27 июня стало известно, что россияне начали массово сдавать автомобили премиум-сегмента в аренду. За первое полугодие 2023 года количество подобных предложений выросло на 55%.

Наиболее популярными марками у арендаторов в 2023 году стали Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini и Rolls-Royce. Самые дорогие из них ― Rolls-Royce Cullinan 2019–2021 годов выпуска.