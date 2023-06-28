Видео. На форуме регионов России и Белоруссии подписали контракты на 110 млрд рублей

Видео. На форуме регионов России и Белоруссии подписали контракты на 110 млрд рублей

2023-06-28 19:02:21

2023-06-28 19:02:21

2023-06-28 19:02:21

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