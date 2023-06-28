Охрану нерестовых рек усилят в Сахалинской области

В Сахалинской области принято решение усилить охрану нерестовых рек на время лососевой путины. Об этом 28 июня сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Вопрос охраны внутренних водных объектов региона рассмотрели на совещании в Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства. Участники обсудили контроль на нерестовых реках и базовых рек государственных рыбоводных заводов.

Анализ обстановки показал, что браконьеры добывают рыбу почти круглосуточно, а инспекторов, осуществляющих охрану водных объектов, не хватает — в среднем их численность в районных отделах составляет всего три человека.

Для усиления охраны сотрудники теруправления оформили 113 общественных инспекторов. Они будут участвовать в рейдах на базовых реках лососевых заводов. Ассоциация рыбопромышленников поддержала инициативу, а также намерена рассмотреть возможность создания фонда для финансирования и привлечениях охранных агентств в качестве внештатных инспекторов.