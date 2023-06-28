Следователи провели осмотр квартиры стрелявшего в девушку в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр комнаты мужчины, который выстрелил в соседку по коммуналке из ружья. Видео опубликовала 28 июня пресс-служба регионального Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

Источник «Известий» сообщил, что в комнате стрелявшего стоял зловонный запах, всё пространство было завалено мусором. По его словам, у него с соседями был длительный конфликт, они не разрешали ему пользоваться ни туалетом, ни ванной.

Собеседник отметил, что в той комнате, где проживал мужчина, он организовал себе всё, в том числе и уборную.

Стрельба произошла ранее в этот день. Мужчина в ходе ссоры с соседкой по коммунальной квартире открыл огонь по ней из ружья, а после заперся в своей комнате и покончил с жизнью. 20-летней девушке проводят операцию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).