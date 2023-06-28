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На форуме регионов России и Белоруссии подписали контракты на 110 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Уфе на 10-м форуме регионов России и Белоруссии, который проводился 26–28 июня, подписали контракты на 110 млрд рублей.

На форум приехало свыше тысячи участников из разных регионов двух стран.

В частности, в Архангельской области партнерам из Белоруссии предложили создать логистический хаб, в Самаре — совместно развивать медицину, в Ставропольском крае — заняться сферой сельского хозяйства.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что белорусские коллеги помогали проектировать две школы и детский сад, в настоящее время занимаются их строительством. Кроме того, в среду планируется подписание соглашения о начале реконструкции Центрального стадиона в Воронеже.

«Сегодня мы заявились на такой хороший инфраструктурный проект, где логистический центр. Второе — это Минский тракторный завод, Гомсельмаш, у нас все соглашения подписаны», — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Помимо этого, на форуме была подписана декларация о вступлении Белоруссии в международный центр нейтронных исследований в Гатчине. По словам президента национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, стратегия научно-технологического развития Союзного государства уже подготовлена и прошла почти все стадии. Он отметил, что данный документ поможет странам продолжать создавать единое научно-технологическое пространство в рамках ЕврАзЭС, СНГ, ШОС.

«То, что мы объединили усилия двух государств, это, безусловно, помогает нам более активно заниматься импортозамещением, и главное — обеспечить независимость технологическую, промышленную в особенно чувствительных сферах, чтобы мы не зависели от недружественных стран», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Известно, что следующий форум пройдет в Витебске в Белоруссии.

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Президент России Владимир Путин 28 июня в ходе своего обращения к участникам форума подчеркнул, что Белоруссия является первым по объемам торговым партнером России. По его данным, в 2022 году товарооборот увеличился на 12% и превысил 3 трлн рублей, а с января по апрель текущего года взаимная торговля прибавила еще 11%.

В декабре 2022 года государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Москва и Минск показывают пример успешного взаимодействия для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В октябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лучшим ответом на недружественные действия зарубежных партнеров России и Белоруссии должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве. Он отметил важность новых совместных шагов по укреплению технологического суверенитета двух стран.

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