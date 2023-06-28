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Прокуратура запросила девять лет колонии для журналиста Красильщика

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Прокуратура просит признать виновным и заочно приговорить к девяти годам колонии общего режима медиаменеджера Илью Красильщика по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом в среду, 28 июня, сообщил корреспондент «Известий» из зала Басманного суда Москвы.

Сторона обвинения также попросила запретить Красильщику администрировать интернет-ресурсы сроком на четыре года.

Ранее, 16 марта, суд заочно арестовал Красильщика. Арест был назначен сроком на два месяца, срок исчисляется с момента экстрадиции медиаменеджера на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ.

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20 апреля 2022 года на основании материалов Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) в отношении Красильщика было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, медиаменеджер, находясь за пределами России, разместил на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) заведомо ложную информацию о действиях российских войск в Буче.

Позднее, 7 июля того же года, МВД РФ объявило в розыск Красильщика. Карточка с его данными появилась в базе розыска.

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