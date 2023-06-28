В «Роснефти» назвали объем инвестиций в проекты по использованию попутного нефтяного газа

С 2013-го по 2022 год «Роснефть» вложила более 200 млрд рублей в проекты по использованию попутного нефтяного газа (ПНГ). Такие данные содержатся в обновленной Публичной позиции — «Роснефть»: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития».

Программа по повышению рационального использования попутного нефтяного газа реализуется во всех регионах присутствия компании, способствуя внедрению энергосберегающих, «зеленых» технологий в производственные процессы. Так, в 2022 году были запущены 17 новых объектов, включая объекты закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа, а также газотранспортной инфраструктуры.

Также «Роснефть» достигла прогресса в борьбе с эмиссией парниковых газов: в 2022 году в 24 добывающих обществах группы с помощью БПЛА был обследован 341 объект на предмет выявления эмиссии метана. Еще 525 объектов исследовали с применением средств наземного мониторинга.

Кроме того, в прошлом году компания улучшила ключевые экологические показатели, сократив, в частности, на 11% абсолютный объем выбросов парниковых газов относительно 2020 года.

В 2022 году «Роснефть» также расширила производство и розничную реализацию высокотехнологичных видов топлива с улучшенными экологическими характеристиками Евро-6 и Pulsar. Бензин Евро-6 представлен на 773 АЗС в 12 регионах России, а Pulsar реализуется на 1,2 тыс. АЗС розничной сети «Роснефть» в 31 регионе страны. Компания также намерена увеличивать производство экологичного судового топлива RMLS 40.

В прошлом году «Роснефть» рекультивировала более 470 гектаров земель, а за три года участвовала в высадке свыше 18 млн саженцев и молодых деревьев. Суммарно «зеленые» инвестиции компании за период с 2020-го по 2022 год достигли около 156 млрд рублей.

Также «Росфнеть» на протяжении 10 лет занимается комплексными научными исследованиями в российской Арктике. «Компания реализует самую масштабную с советских времен программу по всестороннему изучению и экологическому мониторингу арктического региона — уже проведено более 40 экспедиций, регулярно запускаются новые проекты», — рассказали в пресс-службе «Роснефти».