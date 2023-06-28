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«Автотор» планирует начать сборку автомобилей еще двух китайских брендов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Калининградский завод «Автотор» намеревается начать выпуск легковых автомобилей еще двух брендов. Выпуск новых авто, вероятно, начнется до конца текущего года, всего на предприятии будут производить 20–22 различных моделей вместо нынешних девяти. Об этом 28 июня сообщает корреспондент «Известий».

«Бренды… мы думаем, что два точно добавятся к сегодняшним брендам», ― заявил журналистам глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов.

Горбунов подчеркнул, что речь идет исключительно о переговорах с брендами китайских производителей легковых авто.

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Ранее, 28 июня, глава совета директоров «Автотора» заявил, что завод планирует в текущем году выпустить не менее 70 тыс. автомобилей, а в 2024-м ― не менее 100 тыс. авто.

Накануне «Автотор» сообщил, что завод в июле запустит в производство еще одну китайскую модель. Это будет рамный внедорожник BAIC-BJ40. Он будет оснащен двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л.с.

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