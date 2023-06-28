МТС сообщил о проблемах в работе в некоторых регионах Поволжья

В некоторых регионах Поволжья наблюдаются проблемы с услугами связи, рассказали «Известиям» в пресс-службе МТС 28 июня.

«Мы работаем над устранением проблемы», — отметили в компании.

С чем связаны проблемы, ее представители пока не объяснили.

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, в разговоре с «Известиями» также уточнил, что МТС «оживает постепенно». В Чувашии и Нижнем Новгороде сотовая связь начала работать.

Между тем, как рассказал специалист по строительству сетей связи, не исключено, что мог произойти сбой в работе HLR (Home Location Register) — системы, отвечающей за регистрацию абонентов в сети. Аналогичные сбои этой системы несколько лет назад фиксировались у другого оператора сотовой связи, «Мегафона». Тогда, в частности, имели место серьезные проблемы со связью в Москве.

По словам собеседника «Известий», причиной локаута также могло стать недостаточное или некорректное резервирование программного обеспечения (ПО), отвечающего за распознавание подключенных к сети абонентов. Другой возможной причиной специалист назвал выход из строя магистральных каналов связи между сотовой сетью и ее программно-аппаратным ядром, хотя такой сценарий маловероятен.

Наряду с этим, как полагает источник, проблемы могут быть связаны с отсутствием своевременных обновлений сетевого ПО из-за прекращения работы в России сотового сетевого оборудования. Версии теракта или хакерской атаки извне он счел практически невозможными, поскольку оборудование сетей надежно защищено от вмешательств, а доступ к нему имеет несколько человек. К тому же действия каждого из них тщательно фиксируются, подчеркнул специалист.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи.

Ранее, 23 мая, произошел сбой в сети провайдера интернет-услуг «Ростелеком». В компании объяснили это возникшей технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком.