Движение и парковку ограничат на улице Набережная во Владивостоке

Во Владивостоке временно ограничат движение и парковку на улице Набережная. Об этом 28 июня сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на соответствующее постановление городских властей.

Речь идет об участке в районе Набережной, 9. Дорогу перекроют в период с 19 июля по 10 августа. Как уточняет информагентство, в это время на улице запланировано проведение работ по прокладке тепловых сетей.

Автомобилисты могут объехать перекрытый участок по улицам Лейтенанта Шмидта, Бестужева, Пестеля, 1-я Морская, Захарова.

Всего в 2023 году во Владивостоке планируют отремонтировать 24 км теплосетей. Работы уже ведутся в районе ВВГУ и Некрасовского рынка.