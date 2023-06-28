Польша намерена подать в суд на Германию за невывоз мусора

Правительство Польши в ближайшие дни намерено подать иск против Германии в Европейский суд юстиции (TSUE) за отказ вывозить с польской территории мусорные отходы, которые ранее были ввезены из Германии. Об этом 28 июня рассказала агентству PAP министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.



«Германская сторона не слушает никаких аргументов. Нам не остается ничего другого, как обратиться в TSUE», — поделилась она.



Министр отметила, что речь идет о тех свалках и мусорных полигонах, куда Германия вывозила свои отходы до введения в феврале 2022 года системы SENT (система мониторинга автомобильных перевозок товаров).

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что власти Польши приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ. Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве компенсации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, пишет «Газета.Ru».



В правительстве Германии со своей стороны неоднократно указывали, что не будут ничего платить, и напомнили, что Варшава отказалась от репараций еще в 1953 году. В начале января в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказывается обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.