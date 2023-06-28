Турагент назвал наиболее пострадавшие из-за отсутствия российских туристов страны

Больше всего из-за отсутствия российских туристов пострадали Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша, ряд стран Южной Европы, а также Германия, Чехия и Венгрия. Об этом в разговоре с «Известиями» 28 июня заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

«В первую очередь пострадали из-за отсутствия российских туристов страны, которые граничат с Россией. Это Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша. Дальше идут страны Южной Европы: из них больше всего пострадал Кипр, затем следует Греция, Италия, Франция и Испания. Также большие убытки из-за этого понесли Германия, Чехия и Венгрия», — рассказал Мкртчян.

Он отметил, что страны терпят убытки не только из-за того, что российские туристы раньше покупали туристические путевки, но и тратили серьезные средства на разные покупки.

В пример турагент привел Кипр, куда приезжало около 600 тыс. россиян, каждый из которых тратил там минимум €2 тыс. Сейчас, по его словам, турпоток в эту страну снизился более чем в 20 раз. Соответственно, значительно упали и доходы страны.

«Меньше остальных пострадали Бельгия, Швеция, Люксембург, Португалия, Мальта и другие страны, которые не пользовались такой большой популярностью среди российских туристов», — добавил Мкртчян.

С 19 сентября прошлого года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Позже Финляндия запретила въезд россиянам с туристическими визами.

12 сентября того же года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС.

Визовые ограничения и закрытие границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.