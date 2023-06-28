Ремонт и оснащение 57 школ в Якутии завершат к 20 августа
В Якутии до 20 августа планируют завершить ремонт и оснащение 57 школ. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Работы проводятся в 57 школах, расположенных в 26 муниципальных образованиях региона. При этом 15 объектов находятся в арктической зоне.
На сегодняшний день завершен ремонт шести объектов двухлетнего цикла, ведется приемка. Речь идет о Зырянской, Уолбутской, Оленекской, Амгино-Олекминской, Сасыльской и Ойской школах.
На оставшиеся объекты завезено более 80% требуемых материалов, уже заключены договоры поставки нового оборудования для самих учреждений. Полностью завершить работы планируется к 20 августа.
В марте сообщалось, что объем федеральных субсидий на ремонт 57 якутских школ составляет 2,576 млрд рублей.