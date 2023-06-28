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В МИД Турции осудили сожжение Корана в Швеции

Глава МИД Турции Фидан назвал сожжение Корана в Швеции «подлым поступком»
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Фото: ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB
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Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил проведенную в Швеции акцию с сожжением Корана.

«Недопустимо, чтобы под предлогом реализации свободы слова допускались такие антиисламские действия», — написал он на своей странице в Twitter.

Фидан подчеркнул, что акция — это «подлый поступок», который совершили в первый день праздника Курбан-байрам. По его словам, если не реагировать на такие действия, это означает быть «соучастником преступления».

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Ранее в этот день стало известно, что полиция Швеции дала согласие на проведение акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман.

В свою очередь, премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон назвал разрешение протеста законным, но неуместным. Он не стал комментировать разрешение на сожжение Корана в контексте возможного вступления Швеции в НАТО.

Тогда аналитик ИМИ МГИМО Никита Липунов сообщил, что вступление Швеции в НАТО после того, как полиция Стокгольма разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью, откладывается на неопределенный срок, поскольку такая политика неприемлема для Турции. По мнению эксперта, это своего рода политический протест, хотя и может показаться нерациональным: турецкие требования посягают на «святое» для шведов.

До этого громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он также раскритиковал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

Как сообщил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, в государстве установлена свобода выражения мнений, но это не значит, что руководство страны поддерживает исламофобию.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Стокгольму не удастся прийти к взаимопониманию с Анкарой, пока там считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.

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