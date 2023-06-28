Таможня ФРГ косвенно подтвердила возможность изъятия автомобилей с номерами РФ

Таможня ФРГ следит за соблюдением санкций Евросоюза (ЕС) против России в области импорта, экспорта и транзита, а также перевозки товаров. Об этом 28 июня заявил «Известиям» представитель пресс-службы немецкой таможни Андре Ланц, комментируя случаи изъятия российских автомобилей на границе.

«Согласно статье 3i Регламента ЕС № 833/2014 запрещаются к перевозке предметы, перечисленные в Приложении XXI к Регламенту (ЕС) № 833/2014, которые приносят значительный доход России и тем самым позволяют РФ совершать действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине, а также покупать, импортировать или косвенно передавать в ЕС, если эти товары происходят из России или экспортируются из России», — говорится в комментарии представителя ведомства.

Также, по его словам, в соответствии со статьей 3i Регламента (ЕС) № 833/2014 под запрет попадают легковые автомобили и другие моторные транспортные средства (в основном для перевозки менее 10 человек, а также универсалы и гоночные автомобили, но за исключением омнибусов позиции 8702), подпадающих под код CN 8703 в Приложении XXI к Регламенту (ЕС) № 833/2014.

«Запрет применяется независимо от наличия умысла», — добавил Ланц.

Ранее, 25 июня, слушатель радиостанции BFM из Москвы, который пытался на пароме из Латвии попасть в ФРГ, рассказал, что немецкие таможенники не пропускают автомобили с российскими номерами, утверждая, что въезд на личном авто из России запрещен.

По словам очевидца, они ссылаются на санкционное законодательство. Известно, что подобных случаев уже больше десяти.