Как сэкономить на коммунальных платежах в 2023 году и платить меньше

Счета на оплату ЖКХ увеличиваются каждый год, что сказывается на семейном бюджете. Сдержать рост тарифов нельзя, но уменьшить сумму в квитанциях вполне возможно. «Известия» рассказывают, как это сделать.

Отключить все ненужные услуги

Если в квартире есть радиоточка, которая давно не работает, но присутствует в квитанции на оплату ЖКУ, то от оплаты этой услуги можно отказаться, подав соответствующее заявление в управляющую компанию или центр госуслуг «Мои документы». К заявлению нужно приложить справку о наличии или отсутствии задолженности или переплаты.

То же самое относится к общедомовой телеантенне и домашнему телефону. Сейчас многие предпочитают интернет телевидению либо пользуются услугами удобных им операторов, а вместо стационарных телефонов используют мобильные. Но лишние услуги остаются в платежке. Чтобы не переплачивать, достаточно расторгнуть договор.

При этом совсем не обязательно полностью отключать антенну или проводной телефон, если в дальнейшем они могут понадобиться, можно заблокировать услугу временно.

Внимательно прочитайте квитанцию. Возможно, в ней будет еще одна или несколько услуг, которыми никто не пользуется.

Установить счетчики на воду и электричество

Сэкономить можно, установив в квартире счетчики на воду и электричество. Без них потребление воды и электричества обходится гораздо дороже, так как расчет происходит по стандартным нормативам.

Установка счетчиков будет особенно удобна для тех, кто потребляет мало воды и электричества или целый день проводит на работе, пользуясь приборами преимущественно в утренние, вечерние и ночные часы.

Счетчики на воду позволят платить только за ту воду, которая была использована, и не платить лишние средства в период ее отключения. А благодаря многотарифному счетчику электроэнергии в часы полупиковой и ночной зоны платить можно будет по сниженным тарифам.

Кроме того, дополнительную экономию принесет использование энергосберегающих ламп и бытовой техники с классом энергоэффективности не ниже А — это позволит сэкономить на электроэнергии и расходе воды.

Выключать приборы от сети

Уходя из дома, стоит проследить, чтобы все приборы были отключены от сети. Данная мера необходима не только с точки зрения пожарной безопасности, но и экономии.

Как известно, оставленные в розетке зарядки и бытовые приборы — это пассивные потребители электроэнергии. Они продолжают использовать ее даже в спящем режиме.

Оставлять включенными разумно только холодильник и другую технику, которая необходима для жизнедеятельности домашних животных, рыб и растений.

Отремонтировать сантехнику

Даже такая на первый взгляд мелочь, как капающая вода из крана или неисправный бачок унитаза, за месяц могут привести к перерасходу воды в объеме около трех кубометров. А если посчитать в годовом эквиваленте, то сумма выйдет не такая уж и маленькая.

Чтобы не платить деньги впустую, неисправную сантехнику стоит отремонтировать или заменить. Например, вместо вентильных кранов можно установить современные рычажные. Они позволяют быстрее настраивать температуру, не теряя лишнюю воду. Также помогут сэкономить сенсорные краны, которые установлены в аэропортах, торговых центрах и других местах общественного пользования.

Помимо этого, можно отказаться от традиционного мытья посуды и приобрести посудомоечную машину. Расход воды получится в два-три раза меньше. Если в доме установлен многотарифный счетчик, то пользоваться посудомойкой можно после 23:00, чтобы не переплачивать за электричество. Также практично заменить ванну на душевую кабину. Это позволит сэкономить до 70–80 л за один раз.

Оформить перерасчет или субсидию

В случае отсутствия дольше пяти полных дней или если в квартире технически нет возможности установить счетчики, то можно попросить сделать перерасчет оплаты ЖКУ.

Для этого понадобятся заявление, акт обследования, подтверждающий невозможность установки счетчиков в квартире, документ, подтверждающий отсутствие, с указанием периода отсутствия. Все документы необходимо предоставить управляющей компании или в центр госуслуг.

Кстати, перерасчет можно потребовать и при ненадлежащем качестве услуг. Например, если в доме слишком часто отключают свет и воду, трубы недостаточно греют, а вода в кране едва теплая.

Кроме того, можно подать заявление на компенсацию части расходов на ЖКУ. В Москве претендовать на субсидию могут семьи, которые тратят на коммунальные платежи более 10% дохода.

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