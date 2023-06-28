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Мультицентр профессиональной подготовки инвалидов создали в Якутии

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В Якутии создали Мультицентр профессиональной подготовки инвалидов. Об этом зампредседателя правительства республики Георгий Степанов рассказал на открытии специализированной выставки «Социальная поддержка: реабилитация граждан с ограниченными возможностями здоровья. Технические средства, технологии, услуги».

Как сообщали ИА YakutiaMedia в пресс-службе регионального правительства, центр создан на базе республиканского техникума-интерната. В его задачи входит разработка и реализация программ профподготовки инвалидов, инклюзивное обучение и организация трудоустройства с сопровождением, а также сопровождаемое проживание.

«У нас есть замечательные примеры, когда дети, которые практически до совершеннолетия проживали исключительно в домашних условиях, нуждались в опеке родителей, буквально через несколько месяцев после пилотного проекта научились самостоятельно ездить по городу, обслуживать себя в простых бытовых вопросах», — рассказал Георгий Степанов.

Пилотный проект признан успешным и в дальнейшем будет распространен на различные районы Якутии.

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