Развязка на Мельникайте в Тюмени свяжет объездную с улицей Ветеранов Труда

В Тюмени новая развязка на улице Мельникайте должна связать объездную дорогу с улицей Ветеранов Труда. Об этом рассказал замначальника главного управления строительства (ГУС) региона Андрей Чистяков.

«Это наш давний проект, который сейчас реализуется поэтапно. В будущем эта улица должна состыковаться с обходом города в районе улицы Ветеранов Труда», — сообщил Чистяков.

Как уточняет Megatyumen.ru, ремонт на Мельникайте продлит улицу от одного участка объездной дороги на пересечении с улицей Федюнинского до участка объездной на севере Тюмени. Сейчас на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы возводят трехуровневую развязку. Строительство планируют закончить к 2024 году.

Андрей Чистяков также рассказал, что в целом на территории Тюменской области в этом году отремонтируют около 600 км дорожного полотна. Половина из них — дороги регионального значения, другая половина — это улицы населенных пунктов, пишет портал «Наш город». Почти 200 км дорог при этом входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».