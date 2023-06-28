ФКС России совместно с РЭУ имени Г.В. Плеханова проведет молодежный форум по киберспорту

В рамках празднования Дня молодежи Федерация компьютерного спорта России совместно с РЭУ имени Г.В. Плеханова проведет «Молодежный форум по киберспорту». Мероприятие пройдет 30 июня на площадке вуза по адресу Стремянный пер., 28с1.

Гости смогут посетить лекции и мастер-классы от специалистов ФКС России и РЭУ имени Г.В. Плеханова, поучаствовать в интерактивах на площадке и сфотографироваться с косплеерами.

На мероприятии участников ждет фриплей-зона с VR и консолями PlayStation 5, где каждый желающий сможет поиграть в современные игры. Помимо этого, в рамках форума пройдут два турнира «Dota 2» и «Standoff 2» — по 4 команды в каждом из видов программ.

Для участия в форуме необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке и иметь при себе паспорт.