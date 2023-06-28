Захарова назвала абсурдными обвинения США против россиянки Бурлиновой

Обвинения США против преподавательницы МГУ, главы центра поддержки общественных инициатив «Креативная дипломатия» Натальи Бурлиновой абсурдны, заявила в среду, 28 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российские научно-академические круги подвергаются давлению последнее десятилетие. По ее словам, это явление доказывает «карательный характер квазиюстиции США».

«Абсурдность обвинений в адрес Натальи Валерьевны Бурлиновой очевидна. В чем цель? Оказание давление, безусловно, на российских представителей научно-исследовательских организаций и их американских коллег, которые настроены взаимодействовать с Россией», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ уточнила, что Бурлиновой вменяется в вину налаживание контактов и выстраивание горизонтальных связей между гражданскими обществами двух стран. По мнению дипломата, это то, что сейчас необходимо государствам на современном этапе.

Ранее, в апреле, на сайте минюста США сообщалось, что Соединенные Штаты обвинили четырех американцев и трех россиян в проведении информационной кампании по оказанию влияния в США в интересах РФ. Отмечается, что в федеральном округе Колумбия были рассекречены материалы дела, в рамках которого Бурлинову обвиняют в сговоре с ФСБ для работы нелегальным агентом в США.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.