Подъездную дорогу к новому мосту через Зею в Благовещенске модернизируют

В Благовещенске (Амурская область) к началу открытия движения по новому мосту через реку Зея модернизируют участок улицы Горького. Об этом сообщает региональное правительство.

Речь идет об отрезке улицы Горького от улицы Первомайской до Лазо. До середины сентября компания АО «Асфальт», выступающая подрядчиком, должна выполнить демонтажные и земляные работы, перенести линии электропередачи и сети связи, обустроить парковки и ливневку, уложить новый асфальт, пишет Амурская Служба Новостей.

Кроме того, на участке модернизируют линию освещения, установят светофоры и камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Как уточняет ИА PriamurMedia, работы пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их основной объем будет завершен к запуску движения по новому Зейскому мосту в сентябре. Полностью закончить благоустройство планируется до наступления морозов.