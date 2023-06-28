Лавров заявил, что невозможно отказаться от поставленных задач СВО на Украине

Лавров заявил, что невозможно отказаться от поставленных задач СВО на Украине

2023-06-28 17:32:20

2023-06-28 17:32:20

2023-06-28 17:32:20

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