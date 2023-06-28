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Строительство аэровокзала завершили в поселке Сангар в Якутии

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Фото: ИА SakhaNews/Андрей Сорокин
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В поселке Сангар Кобяйского района Якутии завершилось строительство нового аэровокзала. Церемония открытия состоялась в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Новое трехэтажное здание аэровокзала рассчитано на 35 пассажиров в час. В нем размещены залы ожидания, комната матери и ребенка, медпункт. На третьем этаже расположен командно-диспетчерский пункт, пишет ИА SakhaNews.

Также здание оснащено системами оповещения, видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования, информационными экранами. На прилегающей территории обустроена сопутствующая инфраструктура.

Общая стоимость строительства составила 320,84 млн рублей, уточняет ИА YakutiaMedia.

Последние 20 лет терминал располагался в маленьком деревянном здании. Старый же аэровокзал, построенный в середине XX века, давно был признан аварийным.

Наземный аэропорт в Сангаре появился в 1945 году, до этого действовал гидроаэропорт. В свое время пассажиропоток воздушной гавани достигал 50 тыс. человек в год, сейчас он составляет 1,5 тыс. человек.

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