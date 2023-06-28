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Госдеп США допустил торговлю России и Грузии продуктами питания

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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США не выступают против торговли между Россией и Грузией продуктами питания. Об этом 28 июня заявил глава управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О'Брайен на пресс-конференции.

«Я хочу подчеркнуть, что мы не стараемся приостановить всякий бизнес и торговлю с Россией. Мы не вводим санкции против российских продуктов питания, удобрений или других основных товаров, мы способствуем их доступу на глобальный рынок и важным торговым партнерам, таким как Грузия», — приводит его слова ТАСС.

При этом представитель Госдепа заявил, что США вместе с международными партнерами выступают против поставок в Россию электронных устройств, попавших под санкции.

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Ранее, 20 июня, стало известно, что Грузия опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию. По итогам января–мая 2023 года страна нарастила поставки на 63%, до 24,15 млн л. В результате сейчас доля Грузии в поставках данной продукции в РФ в объеме составила 19,1%, Италии — 18,5%.

29 мая сообщалось, что за год продажи грузинских тихих и игристых вин резко выросли — на 20% в штуках, российских вин — на 5%. Как выяснили специалисты Роскачества, при этом реализация тихих вин крупнейших европейских стран-поставщиков, например Италии и Испании, снизилась.

До этого, 20 мая, экс-депутат грузинского парламента Георгий Ломия заявил, что официальный Тбилиси может присоединиться к санкционной политике против России, если такое решение будет способствовать сохранению власти в руках правящей «Грузинской мечты».

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