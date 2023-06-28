Захарова заявила о способности Лукашенко повлиять на решение ситуации на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 28 июня, на брифинге заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы внести весомый вклад в урегулирование конфликта на Украине при желании Киева.

Она назвала белорусского лидера выдающимся государственным деятелем, умелым политиком и дипломатом. По словам Захаровой, Лукашенко может «оперативно решать многие самые сложные проблемы, нетривиальные задачи».

«Безусловно, он мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей, но если бы этого хотел киевский режим», — добавила представитель МИД РФ.

27 июня сообщалось, что граждане Украины попросили президента страны Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Одной из главных причин просьбы стала активная поддержка и сотрудничество Минска и Москвы. По мнению авторов петиции, такое сотрудничество не только усиливает политические и экономические связи между этими двумя странами, но и создает угрозу для национальной безопасности Украины.

Зеленский 22 июня подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. При этом причина увольнения не называлась.

Ранее, 12 мая, президент Украины подписал еще один документ о выходе из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией. Указом было положено приостановить соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам.

Отношения Украины и Белоруссии обострились на фоне специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.