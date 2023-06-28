Премьер Эстонии и генсек НАТО обещали Украине «сюрприз» на саммите

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала «сюрприз» по членству Украины на июльском саммите блока в Вильнюсе. Об этом она сообщила в среду, 28 июня, на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

«Я уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, — это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», — сказала она, обращаясь к Столтенбергу.

Генсек НАТО согласился с ней, добавив, что лидеры на встрече 11–12 июля «придут к единой позиции» по этому вопросу.

По словам Столтенберга, саммит примет решения по укреплению политических связей альянса с Украиной, а также по долгосрочной практической поддержке Киева.

«Мы все договорились о нашей политике открытых дверей, мы все согласны, что Украина станет членом этого альянса, а также, что только члены НАТО и Украина будут решать, когда пригласить Украину присоединиться к альянсу», — подчеркнул он.

Ранее в этот день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно. При этом он отметил, что весомым аргументом остается опыт использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия против российской армии. Между тем глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украину пригласили на участие во встрече на полях саммита, а не на основную встречу НАТО в Вильнюсе.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для приглашения страны в альянс есть свои основания, однако не назвал их. Он добавил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам НАТО.