Шеф-повар рассказал рецепт идеальной окрошки

Выбор между квасом и кефиром в окрошке зависит от личных предпочтений повара. Такое мнение шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко высказал в среду, 28 июня.

Он отметил, что все шеф-повара — из разных регионов России, из разных семей и с разными традициями. Поэтому для каждого — своя правильная окрошка.

«Я, например, как сибиряк очень люблю и ценю окрошку на квасе. В сибирской действительности мне никогда не нравилась окрошка на кефире или на каких-то молочных продуктах. Но нужно понимать, что весь Кавказ — поклонник кефира, поэтому кавказская окрошка у кавказского шефа всегда будет на кефире, айране или тане», — сказал телеведущий в беседе с Lenta.Ru.

Также Емельяненко поделился рецептом идеальной, на его взгляд, окрошки: квас, редиска, зеленый лук, укроп, петрушка, кинза, огурец, яйцо, жидкая сметана. По желанию можно добавить немного горчицы с хреном. Шеф-повар посоветовал добавлять в окрошку варено-копченую колбасу, чтобы там было минимум жира.

«Если говорить про картошку, то для меня не очень понятно, зачем в холодном квасе есть холодную картошку», — заметил он.

В свою очередь, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24», указала, что квас промышленного производства и колбаса являются самыми вредными ингредиентами в окрошке.

Ранее в этот день диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина назвала окрошку отличным блюдом для жаркого лета. Специалист отметила, что свежие овощи в составе блюда помогут восполнить количество витаминов в организме, а также обезопасить от обезвоживания.

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