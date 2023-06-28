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Лавров заявил об отсутствии предложений по урегулированию конфликта от Запада

Лавров: серьезных предложений от Запада по урегулированию конфликта на Украине не поступало
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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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От Запада серьезных предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине не поступало. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, текст которое был опубликован в среду, 28 июня, на сайте МИД.

«Не было серьезных предложений вообще ни от кого. Я имею в виду Запад», — ответил Лавров на вопрос о предложениях от Запада по урегулированию конфликта на Украине.

Министр добавил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин никогда бы не отказался от контакта с западными коллегами, но главы ФРГ и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон не заинтересованы в диалоге.

«Долгие месяцы то Шольц, то Макрон многократно заявляют угрожающе, «я вот собираюсь позвонить Путину». Но если ты хочешь позвонить, ты просто позвони, зачем это объявлять в микрофон», — добавил министр.

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Ранее, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках «саммита мира» западные страны разработают пошаговое решение проблем по всем пунктам украинской «формулы мира». Он отметил, что речь идет о плане, состоящем из 10 пунктов и представленном в прошлом году.

Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

30 мая стало известно, что Киев планирует организовать международный саммит без участия Москвы. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, участие в саммите примут государства — партнеры Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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