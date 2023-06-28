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Продюсер из Италии сообщил об участии российских фильмов в фестивале в Венеции

Продюсер из Италии Скондо: фильмы из России будут участвовать в Венецианском кинофестивале
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Фото: commons.wikimedia.org
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Российские фильмы примут участие в Международном кинофестивале в Венеции, который пройдет с 30 августа по 9 сентября. Об этом 28 июня «Известиям» рассказал кинопродюсер и специалист кинокомиссии при минкультуры Италии Анжело Скондо.

«Я знаю, что некоторые фильмы из России будут участвовать в фестивале в Венеции, и это очень хорошо для российского кино. Итальянцы любят русских, а русские любят итальянцев. Закрывать двери неправильно. <…> Культура — это мост между людьми, здесь не может быть стен. Она никак не может быть связана с политикой», — сказал Скондо.

Также продюсер отметил, что летом в прокат в России официально выйдет ряд итальянских фильмов, добавив, что в целом сотрудничество между Италией и Россией будет «хорошим». Продюсер не назвал эти фильмы, но подчеркнул, что это картины, не поддерживающие стереотипы об Италии.

«Мы хотим показать фильмы, которые не поддерживают стереотипы об Италии, потому что Италия — это не только мафия и спагетти. Мне это не нравится. У нас много хорошего, глубокого кино, его мы и хотим прокатывать за рубежом. Мы хотим выстроить имидж Италии», — сказал собеседник «Известий».

Скондо также сообщил, что Россия и Италия в коллаборации с Сирией готовят проект — он находится на стадии пре-продакшена.

«Это фильм, посвященный проблеме терроризма. Терроризм — это не только про религию, это может быть что угодно. Мы хотим рассказать людям о природе терроризма. В фильме будут играть российские, итальянские и сирийские актеры», — рассказал продюсер.

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В 2022 году председателем международного жюри 79-го фестиваля в Венеции стала американская актриса Джулианна Мур. В основном конкурсе приняли участие 23 кинокартины.

«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля получил документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас. Австралийская актриса Кейт Бланшетт и ирландский актер Колин Фаррелл были названы лучшими исполнителями женской и мужской ролей.

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