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МИД РФ подтвердил возобновление регулярного прямого авиасообщения с Кубой

Пенсионерка в Брянске лишилась 100 тыс. рублей из-за мошенников

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Полиция в Брянске возбудила уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 65-летней пенсионерки. Женщина лишилась 100 тыс. рублей.

По словам жительницы Советского района, на прошлой неделе с ней связался незнакомец, который представился сотрудником крупной организации. Он убедил пенсионерку инвестировать 100 тыс. рублей для получения в дальнейшем крупного дохода. После перевода средств злоумышленник перестал выходить на связь. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту случившегося. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Челябинской области из-за мошенников медработница лишилась 3 млн рублей. 56-летняя женщина согласилась перевести на «безопасный» счет наследство от матери, кредитные средства, а также деньги, вырученные от продажи автомобиля.

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