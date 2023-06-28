Жена Зеленского заявила о подверженности украинцев психическим расстройствам
Военные действия на Украине окажут негативное влияние на психическое здоровье ее жителей. Об этом 28 июня заявила жена президента страны Елена Зеленская.
«По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем», — цитирует Зеленскую «РБК-Украина».
Супруга главы государства отметила, что выносливость украинцев, о которой «говорит весь мир», имеет свои пределы. По мнению Зеленской, население страны со временем сломается и будет чаще страдать расстройствами психики.
В этот же день президент страны Владимир Зеленский призвал легализовать на Украине медицинский каннабис. Зеленский отметил, что легализация таких лекарств будет честной «для всех, кто этого требует», в частности, чтобы избавиться от стресса, боли и травм.
В феврале прошлого года Европейское региональное бюро ВОЗ отмечало, что до 9,6 млн украинцев могут испытывать проблемы с психическим здоровьем. Из них у 3,9 млн могут быть состоянии расстройств средней или тяжелой степени.
До этого, в феврале 2017 года, украинское министерство социальной политики, публикуя данные о количестве граждан, страдающих психическими расстройствами указывало, что, согласно статистике, их число на Украине составляет более 3% населения. Таким образом, страна находилась на первом месте среди европейских государств по данному показателю. Также отмечалось, что еще 2 млн украинских граждан ежегодно требуется помощь психиатров.