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Жена Зеленского заявила о подверженности украинцев психическим расстройствам

Жена Зеленского Елена спрогнозировала увеличение психических расстройств на Украине
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Военные действия на Украине окажут негативное влияние на психическое здоровье ее жителей. Об этом 28 июня заявила жена президента страны Елена Зеленская.

«По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем», — цитирует Зеленскую «РБК-Украина».

Супруга главы государства отметила, что выносливость украинцев, о которой «говорит весь мир», имеет свои пределы. По мнению Зеленской, население страны со временем сломается и будет чаще страдать расстройствами психики.

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В этот же день президент страны Владимир Зеленский призвал легализовать на Украине медицинский каннабис. Зеленский отметил, что легализация таких лекарств будет честной «для всех, кто этого требует», в частности, чтобы избавиться от стресса, боли и травм.

В феврале прошлого года Европейское региональное бюро ВОЗ отмечало, что до 9,6 млн украинцев могут испытывать проблемы с психическим здоровьем. Из них у 3,9 млн могут быть состоянии расстройств средней или тяжелой степени.

До этого, в феврале 2017 года, украинское министерство социальной политики, публикуя данные о количестве граждан, страдающих психическими расстройствами указывало, что, согласно статистике, их число на Украине составляет более 3% населения. Таким образом, страна находилась на первом месте среди европейских государств по данному показателю. Также отмечалось, что еще 2 млн украинских граждан ежегодно требуется помощь психиатров.

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