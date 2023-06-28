В ГД ответили на слова Зеленского об интересе России во вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский иногда делает заявления, которые сложно понять здравомыслящему человеку. Об этом 28 июня сказал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Таким образом он отреагировал на слова Зеленского о том, что Россия сама должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО. Согласно рассуждениям украинского лидера, Киев, став членом НАТО, должен будет взять на себя обязательство по обеспечению мира в своем регионе. А в этом, по словам Зеленского, заинтересована и Москва.

Свинцов отметил, что НАТО участвует в огромном количестве конфликтов, нападая на абсолютно мирные государства, пытается свергнуть в них правительства.

«Поэтому то, что заявляет Зеленский, это очередная попытка как-то приукрасить свое руководство государством, потому что то, что сегодня происходит на Украине, происходит в том числе и по причине того, что Зеленский хочет вступить в НАТО. Но граждане Украины уже не хотят ни в какое НАТО. Они прекрасно понимают, что НАТО с собой несет только террор и свержение любых режимов, которые не работают в фарватере НАТО», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Накануне Зеленский заявил, что для приглашения Киева в НАТО существуют свои основания. Он не привел их, однако заметил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения.

При этом 22 июня заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс исключил присоединение Украины к НАТО во время конфликта. Он отметил, что альянс готовится повысить уровень партнерства с Киевом за счет создания нового консультативного органа — совета НАТО – Украина.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.