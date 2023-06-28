Реклама
Прямой эфир
Культура
Продюсер из Италии сообщил об участии российских фильмов в фестивале в Венеции
Мир
Главный акционер BMW раскритиковал энергетическую политику Германии
Армия
Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Ирана
Мир
РФ указала Японии на ее попытки повлиять на переименование 3 сентября
Армия
Лавров заявил о невозможности отказа от поставленных целей СВО на Украине
Мир
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли теневых министров Великобритании и Канады
Мир
Госдеп США допустил торговлю России и Грузии продуктами питания
Общество
Правительство РФ упростит порядок организации полетов беспилотников с 1 марта 2024 года
Мир
Захарова назвала абсурдными обвинения США против россиянки Бурлиновой
Армия
ВКС РФ нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ
Авто
В России в продаже появился электрокар Ford Territory
Общество
МИД РФ подтвердил возобновление регулярного прямого авиасообщения с Кубой
Сюжет:

В ГД ответили на слова Зеленского об интересе России во вступлении Украины в НАТО

Свинцов усомнился в адекватности Зеленского после слов об интересе РФ в членстве Украины в НАТО
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский иногда делает заявления, которые сложно понять здравомыслящему человеку. Об этом 28 июня сказал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Таким образом он отреагировал на слова Зеленского о том, что Россия сама должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО. Согласно рассуждениям украинского лидера, Киев, став членом НАТО, должен будет взять на себя обязательство по обеспечению мира в своем регионе. А в этом, по словам Зеленского, заинтересована и Москва.

Свинцов отметил, что НАТО участвует в огромном количестве конфликтов, нападая на абсолютно мирные государства, пытается свергнуть в них правительства.

«Поэтому то, что заявляет Зеленский, это очередная попытка как-то приукрасить свое руководство государством, потому что то, что сегодня происходит на Украине, происходит в том числе и по причине того, что Зеленский хочет вступить в НАТО. Но граждане Украины уже не хотят ни в какое НАТО. Они прекрасно понимают, что НАТО с собой несет только террор и свержение любых режимов, которые не работают в фарватере НАТО», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

«Ради «наказания» России Евросоюз готов поставить на кон многое»
И.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов — о последствиях 11-го пакета санкций, будущем замороженных активов РФ и военной помощи Украине

Накануне Зеленский заявил, что для приглашения Киева в НАТО существуют свои основания. Он не привел их, однако заметил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения.

При этом 22 июня заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс исключил присоединение Украины к НАТО во время конфликта. Он отметил, что альянс готовится повысить уровень партнерства с Киевом за счет создания нового консультативного органа — совета НАТО – Украина.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023