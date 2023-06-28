Врач дала советы по питанию летом

Летом стоит исключить из рациона тяжелую пищу, а также сладкое, соленое, копченое и острое. Об этом в среду, 28 июня, рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

«Ешьте летом больше огурцов, редиса, помидоров, зелени и других овощей, которые растут на грядке. Среди фруктов и ягод в жару отлично подойдут клубника и цитрусовые. Также рекомендовано пить больше воды и добавить в рацион крупы», — рассказала Гридина «Газете.Ru».

По словам врача, отличное блюдо для жаркого лета — окрошка.

«Свежие овощи в составе помогут восполнить количество витаминов в организме, а также обезопасить от обезвоживания», — сообщила она.

Врач посоветовала потреблять больше жидкости. По ее мнению, стоит обратить внимание на свежие соки или смузи из овощей, фруктов и зелени. Однако смузи лучше делать на воде. Полезны будут и холодные морсы и компоты из натуральных фруктов и ягод.

При этом диетолог уточнила, что стоит исключить из рациона сладкое, особенно мороженое, соленое и копчености, так как они задерживают воду в организме, и тяжелую пищу.

Ранее, 23 июня, врач Алла Пониматкина предупредила об опасности немытых ягод. По ее словам, на поверхность ягод нередко попадают различные виды микроорганизмов, в том числе вирусы, бактерии и паразиты. Обычно это происходит из-за контакта с грязью, нечистой водой, животными и насекомыми.