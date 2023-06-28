Абитуриентам напомнили о необходимых для поступления в вуз документах

Абитуриенты при поступлении в вуз могут столкнуться с проблемами из-за неправильно оформленных или недостающих документов, предупреждает Роскачество в среду, 28 июня.

В настоящий момент от поступающих требуют предоставить паспорт, СНИЛС, заявление о приеме и согласие на обработку персональных данных, документ об образовании и результаты ЕГЭ. Еще одним важным документом является справка о прохождении медицинской комиссии.

Если у будущего студента есть право на льготы, соответствующие бумаги тоже необходимо приложить к общему списку. Это могут быть, например, документы по инвалидности или о признании семьи малоимущей, а также личные достижения, например результаты побед на олимпиадах или аттестат об образовании с отличием.

В ведомстве добавили, что полный список документов и требования к ним необходимо узнавать в администрации вуза.

«Учитывайте, что у разных учебных заведений могут немного различаться правила оформления и предоставления документов. Если абитуриент хочет на этапе поступления подать документы в несколько вузов, необходимо сделать копии со всех документов и предоставлять эти копии. После выбора вуза в него направляются оригиналы», — сказали в Роскачестве в беседе с Lenta.Ru.

Для поступления в вуз справку необходимо оформить по форме № 086/у.

Если студент планирует проживать в общежитии, то справка нужна в обязательном порядке и без нее не заселят. Для ее получения нужно посетить терапевта, хирурга, отоларинголога, окулиста и невролога. Также необходимо иметь результаты флюорографии не более чем годичной давности и быть готовым сдать анализы при необходимости. В справку заносят данные о хронических болезнях, перенесенных инфекционных заболеваниях, список сделанных прививок.

Пройти врачей можно в государственной или частной клинике. Справка № 086/у действует полгода со дня выдачи.

Также в Роскачестве уточнили, что в случае намерения абитуриента подать документы в несколько учебных заведений он может предоставить копии справки с печатью. Это делается на финальном этапе получения справки. Когда вы идете ставить финальную печать, подавать следует сразу оригинал и копии, чтобы печати поставили на все листы.

Также можно сделать копию с опечатанной справки и попросить в администрации вуза заверить ее, заключили в ведомстве.

Ранее, 25 июня, сообщалось, что в Москве резервный день для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и основного госэкзамена (ОГЭ) по русскому языку назначили на 1 июля из-за объявления 26 июня нерабочим днем, передает RT.