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Сюжет:

Захарова заявила о невозможности определить дальнейшую судьбу Украины без РФ

Захарова: попытки определить исход конфликта на Украине без участия РФ обречены на провал
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Определить дальнейшую судьбу Украины без участия России невозможно, заявила в среду, 28 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал, иначе это уже давно было бы сделано», — сказала она.

Захарова также призвала другие страны бойкотировать так называемый «саммит мира» по Украине из-за его провокационного характера и недоговороспособности Киева.

«Единственной задачей встречи в формате «саммита мира» является продвижение абсолютно лживой формулы (президента Украины Владимира) Зеленского. Саммит — это попытка убедить весь мир в ее безальтернативности», — заявила она

12 июня стало известно, что Украина намерена пригласить страны глобального Юга на саммит по урегулированию конфликта на Украине для продвижения формулы мира Зеленского. Известно, что в качестве участников помимо стран Запада Киев намерен пригласить Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию и страны Африки.

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Ранее, 6 июня, Зеленский заявил, что в рамках «саммита мира» западные страны разработают пошаговое решение проблем по всем пунктам украинской «формулы мира». Он отметил, что речь идет о плане, состоящем из 10 пунктов и представленном в прошлом году.

Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

30 мая стало известно, что Киев планирует организовать международный саммит без участия Москвы. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, участие в саммите примут государства — партнеры Украины.

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