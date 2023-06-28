Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

Правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в среду, 28 июня, на сайте кабмина.

«Основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем. Они уже применяются, к примеру, для инспекции состояния энергосетей. Использование беспилотников позволило сократить сроки проведения таких проверок в пять раз. Вовремя выявленные повреждения снизили риск возникновения аварий на сетях в восемь раз», — говорится в документе.

Стратегия определила направления, в которых будет развиваться сектор. Среди них: стимулирование спроса на отечественные системы, создание крупных производственных центров для внедрения новых технологий, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и исследования.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что в настоящее время правительство заканчивает разработку национального проекта по развитию беспилотной авиации.

«Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии», — приводит его слова пресс-служба.

13 июня на сайте Кремля опубликовали документ, в котором говорится, что российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, которая касается систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем.

До этого, 27 апреля, глава государства указал на необходимость развития отрасли беспилотной авиации, отметив, что надо приложить все усилия для развития сферы беспилотных авиационных систем.