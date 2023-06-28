Песков назвал пересудами данные об осведомленности Суровикина о мятеже Пригожина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 28 июня, назвал спекуляцией информацию газеты The New York Times о том, что командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин якобы заранее знал о мятеже основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», — сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

В ночь перед мятежом Суровикин записал видеообращение к сотрудникам ЧВК «Вагнер», в котором призвал их не допустить мятеж, напомнили в «Газете.Ru». Генерал армии отметил, что военнослужащие вместе прошли тяжелый путь, несли потери и одерживали победы.

О том, что Суровикин якобы заранее знал, что Пригожин готовит мятеж, The New York Times написала накануне, 27 июня, сославшись на данные американских спецслужб.

24 июня президент РФ Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Позже, 26 июня, российский лидер в ходе обращения к россиянам поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников, а также выразил признательность Лукашенко, добавив при этом, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.