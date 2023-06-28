Рязанцам запретили въезд в леса и пребывание там до 17 июля

В Рязанской области до 17 июля будет действовать особый противопожарный режим. В его рамках вводится запрет на въезд в леса региона на личном транспорте и пребывание в них. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

Действия меры распространяются на 19 лесничеств. Для граждан, которые живут в населенных пунктах, подъехать к которым можно только по лесной дороге, а также для госслужащих и должностных лиц, исполняющих свои обязанности, действуют ограничения, пишет 62INFO.ru.

С начала года в Рязанской области произошло 15 лесных пожаров. Площадь возгораний составила 36,3 га. Регион делит со Смоленской областью четвертое место в Центральном административном округе по количеству лесных пожаров. На первом месте — Подмосковье со 128 пожарами. За ним следует Владимирская область с 29 пожарами и Калужская область с 16 пожарами, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на «Авиалесоохрану».