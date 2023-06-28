Западные страны планируют переучить за четыре месяца украинских пилотов для использования истребителей F-16, этого времени будет недостаточно, и последствия спешки будут плачевными. Об этом заявил 28 июня советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Обучение должно длиться около года, восемь месяцев. Это можно сравнить с теми же танкистами, которые обучались в Европе на тех же Leopard и погибли вместе со своими машинами», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Накануне газета Politico сообщила, что Дания начала обучение украинских пилотов на F-16. Отмечалось, что Копенгаген рассмотрят передачу Украине датских истребителей и их количество.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня сказал, что пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут начать обучение на истребителях этим летом. По его словам, первые самолеты Киев может получить через шесть-семь месяцев.

Ранее, 10 июня, стало известно, что Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16, а в конце мая готовность обучать украинцев пилотированию подтвердила Бельгия.

До этого, 9 июня, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» отмечал, что истребители F-16 не являются волшебной палочкой, которая решит все проблемы НАТО в украинском конфликте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.