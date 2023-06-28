Захарова прокомментировала очередные поставки западных вооружений Украине

Очередные поставки западных вооружений ведут лишь к эскалации боевых действий на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 28 июня, на брифинге.

Россия призывает государства не участвовать в «Саммите мира» по Украине, так как он носит провокационный характер, отметила она.

Ранее, 9 июня, стало известно, что министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Известно, что он будет включать в себя критически важные средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.

8 июня американский лидер Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он утверждает, что США будут и далее оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

5 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что поставки средств ПВО являются приоритетом властей. Вместе с тем Вашингтон не хочет опережать события в том, что касается возможности предоставления Киеву дополнительных ЗРК Patriot.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.