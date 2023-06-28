Умерла звезда мексиканских мыльных опер Хоана Брито

Мексиканская актриса и режиссер Хоана Брито умерла в возрасте 79 лет. Об этом 27 июня сообщила Национальная ассоциация актеров (ANDA) в Twitter.

Члены ассоциации выразили соболезнования ее семье, друзьям и коллегам.

Как сообщает издание Excelsior, причиной смерти звезды мыльных опер стала почечная недостаточность.

Хоана Брито наиболее известна по ролям в фильмах «Просто Мария», «Девчонка», «Дикое сердце», «Тереза» и других. Она также занималась озвучкой мультфильмов.