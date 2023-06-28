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Названы обитающие в Ириклинском водохранилище породы рыб

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Около 40 видов и подвидов рыб и 13 семейств обитают в Ириклинском водохранилище на сегодняшний день. Некоторые из них немногочисленны и встречаются в единичных экземплярах, сообщает 56orb.ru в среду, 28 июня.

Больше всего в водоеме распространена окунь, плотва, серебряный карась, язь, лещ, судак, сом, сазан. Редко встречается щука и налим.

По информации Управления эксплуатации водохранилища, в районе затопления в Урале до 1957 года обитало 24 вида рыб. В основном ихтиофауна была представлена бентофагами и хищниками. Чаще всего в сети рыбаков попадались подуст и голавля, а из промысловых рыб большое значение имели лещ, плотва, щука.

Потом на водохранилище начались рыбоводно-мелиоративные и акклиматизационные работы и структура рыбного населения поменялась. В водоем запустили сазана, карпа, судака, корюшку, пелядь, стерлядь, толстолобика, ручьевую форель, белого амура и ладожского рипуса. Не все виды рыбы прижились.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Цимлянском водохранилище стали доминировать караси. До этого в водоеме по большей части плавали лещ, плотва, судак и густера.

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