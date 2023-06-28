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Признанные до 2017 года аварийными дома в Липецке расселят

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В Липецке 2023 год станет последним годом реализации программы «Переселение из аварийного жилья» для тех домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. В 2022 году новые квартиры получили 913 человек. В этом году необходимо расселить 2075 человек из 873 квартир.

Сейчас власти распределяют 170 квартир в домах-новостройках в Поселке Силикатный, микрорайоне «Звездный», в районе ЛТЗ. Заключено 103 договора мены и социального найма. Об этом сообщалось на сессии горсовета, пишет Lipetskmedia.

Также идет строительство трех жилых домов в районе ЛТЗ и трех жилых домов в районе улиц Музыки и Трунова. Их обещают сдать в эксплуатацию в 2023 году. Суммарная стоимость строительства шести домов — порядка 2 млрд рублей.

GOROD48 со ссылкой на городскую администрацию также сообщает, что собственники 12 квартир аварийного дома № 16 в Девятом микрорайоне получили порядка 43 млн рублей в качестве выкупной стоимости своего жилья. До конца июня должны выплатить еще 182 млн рублей 53 семьям.

Трещины в стенах аварийной пятиэтажки жильцы заметили еще в 2011 году. В 2022 году здание признали аварийным. В конце апреля там отключили газ, а жильцам предложили покинуть помещение. На денежную компенсацию собственникам квартир в региональном бюджете выделят 337 млн рублей, из расчета 66 тыс. рублей за 1 кв. м.

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