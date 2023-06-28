Основные уровни английского языка и какие навыки они дают

Сегодня существует много классификаций, которые помогают изучающим английский язык оценить свою подготовку. Однако эксперты выделяют три основных уровня. Такая концепция носит название Common European Framework of Reference (CEFR) и используется для оценки знаний в любом языке, который изучается как иностранный. В чем отличие каждого уровня и какие навыки он дает — объясняют «Известия».

Что такое система CEFR и где ее используют

Стандарт CEFR в 2001 году разработали эксперты Совета Европы, чтобы привести многочисленные тесты к общему стандарту. Эта система, прежде всего, применяется для определения подготовки студентов. На каждом уровне оцениваются ключевые навыки обучающихся — словарный запас, грамматика, чтение, письмо, восприятие устной речи.

По этой же системе, в частности, оценивают знания на Кембриджском экзамене.

Желающим изучать английский по стандарту CEFR нужно знать его уровни и особенности каждого из них. Это облегчит задачу по подбору материалов для обучения и позволит избежать пропуска важных тем.

Уровни английского языка

Согласно системе CEFR, есть три группы владения языком — А (Basic User), B (Independent User) и C (Proficient User). Каждая из них подразделяется еще на две подгруппы и, таким образом, получается шесть ступеней. Кроме буквенных обозначений, у каждой из них есть неофициальное название — Elementary, Intermediate, Advanced. Именно их чаще всего можно увидеть на обложках учебников и языковых курсов.

Так, уровень А делится на A1(Elementary) и A2 (Pre-Intermediate). Первый предполагает изучение английского языка с нуля. К концу этого уровня появляются навыки понимать и использовать простые фразы, задавать вопросы, а также рассказать о себе и уметь спросить направление или сделать заказ в кафе. На уровне А2 обучающийся уже может говорить предложениями, использовать часто встречающиеся выражения и вступать в простые диалоги.

На уровне B, который лингвисты часто называют средним или пороговым, можно закрыть уже почти все базовые потребности на английском языке. Он, в свою очередь, делится на B1 (Intermediate) и B2 (Upper-Intermediate). На первом обучающийся должен уметь высказаться на любую знакомую или интересующую его тему и справиться с большинством ситуаций, которые могут возникнуть во время визита в англоязычную страну. А к окончанию курса — понимать основные идеи любого текста, свободно взаимодействовать с носителями языка без ступора и пауз.

Обучение на уровне Upper-Intermediate — сложный процесс, который требует серьезных усилий как от преподавателя, так и от ученика. Однако, пройдя его, можно смело заявить, что обладаешь высоким уровнем английского. Кроме того, именно с этого уровня начинается зачисление в иностранные учебные заведения.

И, наконец, третий уровень C — это уже свободное владение английским. На ступени C1 (Advanced), которая предполагает профессиональное владение языком, обучающийся может создавать четкие и подробные тексты на сложные темы, использовать язык в социальных, учебных и профессиональных целях. Последний этап C2 (Proficiency) — уровень образованного носителя английского языка, который владеет им в совершенстве.

За сколько времени можно выучить английский

Как считают специалисты Кембриджа, чтобы выучить английский с нуля в среднем потребуется более трех тысяч часов, то есть почти полгода беспрерывного погружения в язык. Но если учесть, что обучение длится несколько часов в неделю, то на каждую ступень придется потратить от шести до девяти месяцев, а чтобы пройти все уровни — около трех-четырех лет.

Согласно стандартной схеме, начальный курс займет около 300 часов. Чтобы подняться на уровень выше, придется потратить еще порядка 900 часов. А чтобы дойти до уровня Proficiency, потребуется еще около двух тысяч часов.

При этом чем выше уровень, тем сложнее обучение и больше времени на него требуется. Это связано с тем, что на раннем этапе добиться быстрого прогресса гораздо легче. Так, переход от уровня А1 к А2 обычно не вызывает никаких проблем, однако переход на каждый новый уровень требует всё больше усилий.

Однако те, кто только начинает изучать английский язык, полагают, что дойти до этапа Proficiency невозможно. Но это всего лишь заблуждение, так как иначе бы такого уровня просто не существовало.

Как повысить уровень английского языка

Самый простой способ улучшить свой английский — читать книги, слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы на изучаемом языке. Для каждого уровня рекомендуются разные лексические носители.

Например, на начальном уровне вряд ли кто-то сможет понять смысл даже простого детского мультфильма. Поэтому рекомендуют читать книги и смотреть фильмы, которые уже хорошо известны и чей сюжет понятен. Это могут быть приключенческие книги, ситкомы и мультсериалы, прежде просмотренные на родном языке.

На втором, среднем, уровне специалисты советуют читать уже всё, что представляет интерес, так как на данном этапе подвластны почти все бестселлеры и популярные истории всех жанров.

На следующем этапе вопрос о том, что посмотреть или что почитать, уже не возникает.

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