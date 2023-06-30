1 июля — День ветеранов боевых действий – 2023: история и традиции

В России 1 июля отмечают неофициальный, но очень важный по смыслу праздник — День ветерана боевых действий. Торжество посвящено всем бойцам, которые когда-либо вставали на защиту Родины и принимали участие в сражениях. В 2023 году знаменательная дата приходится на субботу. «Известия» рассказывают, как появился праздник и как его принято отмечать.

День ветерана боевых действий – 2023: история

Сообщества ветеранов уже давно продвигали идею создания общего праздника для всех участников боевых действий. Главным инициатором выступало всероссийское общество «Боевое братство», идею активно поддержали и «Офицеры России». В 2009 году праздник прошел на неофициальном уровне в первый раз.

С тех пор с каждым годом всё больше россиян присоединяются к празднованиям. Активисты собирают подписи и направляют обращения в правительственные структуры. Поводом для отказа служит наличие другого праздника — Дня памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечают 15 февраля. Однако многие представители общественных организаций считают, что это торжество воздает почести не всем ветеранам, ведь речь должна идти не только о солдатах-интернационалистах. Поэтому и сегодня, в 2023 году, разговоры об учреждении всеобщего праздника ветеранов не смолкают, и эту инициативу продвигают даже на уровне политических партий.

День ветерана боевых действий – 2023: традиции

Главной традицией праздника остаются встречи ветеранов. Сослуживцы собираются вместе, вспоминают дни, проведенные на фронте, обмениваются новостями. Важнейшим ритуалом остается возложение цветов к памятникам павших. Тысячи людей несут цветы к Поклонной горе в Москве и другим мемориалам по всей стране.

Виновники торжества получают множество теплых слов и писем благодарности. СМИ возвращаются к истории боевых сражений и чествуют подвиг бойцов. В некоторых городах по случаю праздника проходят концерты и застолья. Активисты запускают фейерверки.

День ветерана боевых действий – 2023: как поздравить ветеранов

Самое лучшее поздравление для ветерана — это слова признательности и благодарности от тех, кого он защищал, рискуя собственной жизнью: соотечественников, детей и, конечно же, близких. В день праздника можно сделать пожертвование в один из фондов помощи участникам боевых действий или же лично преподнести материальный подарок. В случае с пожилыми ветеранами не лишними будут и добрые дела, помощь по хозяйству и дому.

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