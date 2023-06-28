Столтенберг назвал условие для дискуссии о членстве Украины в НАТО

Победа Украины в конфликте с РФ является условием для дискуссии о членстве Киева в НАТО. Об этом 28 июня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Столтенберг отметил, что на данный момент «самая срочная задача» для альянса — это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. По его словам, именно победа является предварительным условием для любой дискуссии о членстве Украины в НАТО.

Накануне стало известно, что Украина получила приглашение только на участие во встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе. На это пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он посетовал также и на отсутствие единого мнения по поводу членства Украины в альянсе у стран-участниц.

Ранее, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Украины в НАТО существуют свои основания. Он не назвал их, однако отметил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения.

26 июня украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на саммите в Вильнюсе 15 государств — членов НАТО готовы поддержать вступление Украины в Североатлантический альянс.

Между тем 22 июня заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс исключил присоединение Киева к НАТО во время конфликта. Он отметил, что альянс «готовится повысить уровень партнерства с Украиной за счет создания нового консультативного органа — Совета НАТО – Украина.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.